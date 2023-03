Italia, Mancini stupisce in conferenza: “Pafundi è il primo della lista” (Di lunedì 20 marzo 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, in vista delle due sfide molto importanti contro Inghilterra e Malta, valide per la qualificazione ai prossimi Europei. conferenza STAMPA Mancini Inghilterra? Ormai è diventato un classico Italia–Inghilterra, un po’ come Italia–Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Però loro sono forti. Se il talento di Kean e Zaniolo si sta disperdendo? Di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 marzo 2023) Il CTNazionalena, Roberto, ha risposto alle domande dei giornalisti instampa, in vista delle due sfide molto importanti contro Inghilterra e Malta, valide per la qualificazione ai prossimi Europei.STAMPAInghilterra? Ormai è diventato un classico–Inghilterra, un po’ come–Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Però loro sono forti. Se il talento di Kean e Zaniolo si sta disperdendo? Di ...

