Italia, Mancini in conferenza stampa: "Pronti a fare bene" (Di lunedì 20 marzo 2023) Italia-Inghilterra è, come sempre, un match dai forti sapori. Lo sa bene il tecnico azzurro Roberto Mancini, che in conferenza stampa presenta la partita facendo il punto sul morale e sulle condizioni dei suoi. Italia, la conferenza stampa di Mancini "Ormai è diventato un classico Italia-Inghilterra, un po' come Italia-Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Però loro sono forti. Io ...

