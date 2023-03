Italia, la decisione su Chiesa (Di lunedì 20 marzo 2023) La scelta ufficiale sulla convocazione di Federico Chiesa dopo l’infortunio in Inter-Juventus. Tutti i dettagli Federico Chiesa non prenderà parte ai prossimi impegni della Nazionale contro l’Inghilterra. L’esterno della Juventus si è infatti infortunato dopo appena 17 minuti nella sfida contro l’Inter. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il calciatore rimarrà comunque a Torino per recuperare in vista della ripresa della Serie A. Chiesa, dopo l’infortunio al crociato della scorsa stagione, è infatti ancora alla ricerca di una certa continuità fisica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) La scelta ufficiale sulla convocazione di Federicodopo l’infortunio in Inter-Juventus. Tutti i dettagli Federiconon prenderà parte ai prossimi impegni della Nazionale contro l’Inghilterra. L’esterno della Juventus si è infatti infortunato dopo appena 17 minuti nella sfida contro l’Inter. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il calciatore rimarrà comunque a Torino per recuperare in vista della ripresa della Serie A., dopo l’infortunio al crociato della scorsa stagione, è infatti ancora alla ricerca di una certa continuità fisica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

