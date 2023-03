Italia-Inghilterra, è allarme ordine pubblico: cancellata partita tra tifosi (Di lunedì 20 marzo 2023) Si avvicina una partita molto importante valida per le qualificazioni all’Europeo del 2024, inizia il percorso della Nazionale Italiana. La squadra di Roberto Mancini dovrà riscattare le ultime delusioni, in particolar modo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. E’ già altissima l’attesa in vista di Italia-Inghilterra, sfida già importante per il passaggio del turno. La tensione è ai massimi livelli, in particolar modo è allarme sicurezza a Napoli. Dopo gli scontri prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte è altissimo il livello di attenzione per evitare altri possibili momenti di tensione. Foto di Ciro Fusco / AnsaE’ previsto l’arrivo di almeno 2000 tifosi inglesi, il Viminale ha manifestato preoccupazione e si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Si avvicina unamolto importante valida per le qualificazioni all’Europeo del 2024, inizia il percorso della Nazionalena. La squadra di Roberto Mancini dovrà riscattare le ultime delusioni, in particolar modo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. E’ già altissima l’attesa in vista di, sfida già importante per il passaggio del turno. La tensione è ai massimi livelli, in particolar modo èsicurezza a Napoli. Dopo gli scontri prima e dopo ladi Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte è altissimo il livello di attenzione per evitare altri possibili momenti di tensione. Foto di Ciro Fusco / AnsaE’ previsto l’arrivo di almeno 2000inglesi, il Viminale ha manifestato preoccupazione e si è ...

