Italia-Inghilterra, 2500 tifosi inglesi in arrivo a Napoli. Il prefetto Palomba: “Non roviniamo questa giornata di festa” (Di lunedì 20 marzo 2023) Si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura a Napoli una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Palomba in vista della sfida tra Italia ed Inghilterra in programma giovedì. Saranno circa 2.5000 i tifosi inglesi attesi nella città campana e difatti è stato disposto l’arrivo di “un congruo numero di rinforzi” per le forze dell’ordine che saranno impegnate alla Stazione Marittima, punto d’incontro individuato nel dispositivo di sicurezza dove gli inglesi saranno invitati a confluire. “L’arrivo sarà in ordine più sparso rispetto ai tifosi del Francoforte – ha precisato Palomba -. Alcuni arriveranno con dei charter o voli di linea, altri ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura auna riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalClaudioin vista della sfida traedin programma giovedì. Saranno circa 2.5000 iattesi nella città campana e difatti è stato disposto l’di “un congruo numero di rinforzi” per le forze dell’ordine che saranno impegnate alla Stazione Marittima, punto d’incontro individuato nel dispositivo di sicurezza dove glisaranno invitati a confluire. “L’sarà in ordine più sparso rispetto aidel Francoforte – ha precisato-. Alcuni arriveranno con dei charter o voli di linea, altri ...

