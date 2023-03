Italia-Canada in tv oggi: canale, orario e diretta streaming girone Mondiali femminili 2023 curling (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto pronto per Italia-Canada, partita valevole per la sesta sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo e proseguire il momento positivo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compagine nordamericana, che proverà a guadagnare posizioni. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 Italiane di lunedì 20 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Canada della ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto pronto per, partita valevole per la sesta sessione del round robin deidi. La formazione azzurra torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo e proseguire il momento positivo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compagine nordamericana, che proverà a guadagnare posizioni. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00ne di lunedì 20 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’e le informazioni per seguire inla partitadella ...

