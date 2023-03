Italia, brutte notizie per Mancini: out Chiesa e Dimarco (Di lunedì 20 marzo 2023) brutte notizie per l'Italia di Roberto Mancini, in vista delle prossime sfide contro Malta e Inghilterra. Federico Chiesa non farà... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023)per l'di Roberto, in vista delle prossime sfide contro Malta e Inghilterra. Federiconon farà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Italia, brutte notizie per Mancini: out Chiesa e Dimarco: Brutte notizie per l'Italia di Roberto Mancini, in vista… - cmdotcom : #Italia, brutte notizie per #Mancini: out #Chiesa e Dimarco - Luxgraph : Verso Italia-Inghilterra: brutte notizie per Southgate, il ct perde un big! - sunflowerxlou_ : CI AVETE RUBATO COPPA ITALIA E SUPERCOPPA BRUTTE MERDE, CON LA TESTA NEL CESSOOOOO - ornella_italia : @GrandeFratello @Mediasetitalia #GFvip #nikiters giuro mi vengono solo brutte parole a vedere questa differenza di… -