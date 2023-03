(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilisraeliano delle Finanze, Bezalel Smotrich (leader del partito nazionalista 'Sionismo religioso'), ha affermato ieri in una conferenza a Parigi che "non si può parlare di 'palestinesi' ...

Ilisraeliano delle Finanze, Bezalel Smotrich (leader del partito nazionalista 'Sionismo religioso'), ha affermato ieri in una conferenza a Parigi che "non si può parlare di 'palestinesi' perchè ......

Israele: ministro, 'il popolo palestinese è una finzione' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Si è tenuto a Sharm il secondo vertice tra autorità palestinesi e israeliani per cercare di placare la tensione e la violenza emersa.Il ministro israeliano delle Finanze, Bezalel Smotrich (leader del partito nazionalista 'Sionismo religioso'), ha affermato ieri in una conferenza a Parigi che "non si può parlare di 'palestinesi' per ...