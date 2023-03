Israele | le scavatrici Hyundai usate per crimini di guerra? L’inchiesta di Amnesty denuncia i legami

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) LaConstruction Equipment (CE) contribuisce aidiisraeliani nei Territori occupati palestinesi. La documentazione prodotta daInternational e Democracy for the Arab World (Dawn) e fornita all’azienda è inequivocabile: per cinque volte, nel 2022,prodotte dallaCE sono state utilizzate per demolire proprietà palestinesi a Masafer Yatta. Sono 1150 i palestinesi che rischiano lo sgombero forzato: sonodi, ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra. Negli anni Ottanta un’ampia parte del territorio di Masafer Yatta è stata dichiarata “zona militare chiusa” a scopo di esercitazioni militari. Da allora, gli abitanti sono costantemente sotto minaccia di demolizione e ...