Israele continua le provocazioni: per il ministro delle Finanze “il popolo palestinese non esiste” (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Ennesima provocazione nei confronti del popolo palestinese da parte del nuovo governo israeliano, insediatosi da pochi mesi, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Questa volta hanno fatto scalpore le imbarazzanti dichiarazioni del ministro delle Finanze di Israele e leader del partito Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, il quale ha pubblicamente negato l’esistenza del popolo palestinese affermando che “non si può parlare di ‘palestinesi’ perché non esiste un ‘popolo palestinese’. È un’invenzione del secolo scorso in funzione antisionista”. Parole che hanno trovato subito la ferma indignazione da parte del primo ministro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Ennesima provocazione nei confronti delda parte del nuovo governo israeliano, insediatosi da pochi mesi, guidato dal primoBenjamin Netanyahu. Questa volta hanno fatto scalpore le imbarazzanti dichiarazioni deldie leader del partito Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, il quale ha pubblicamente negato l’nza delaffermando che “non si può parlare di ‘palestinesi’ perché nonun ‘’. È un’invenzione del secolo scorso in funzione antisionista”. Parole che hanno trovato subito la ferma indignazione da parte del primo...

