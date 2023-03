Israele | allarme delle Chiese a Gerusalemme | escalation di violenze contro i cristiani | fanatici ebrei aggrediscono vescovo al Getsemani

(Di lunedì 20 marzo 2023) Città del Vaticano ? Statue di Cristo e della Madonna prese a martellate, blitz violenti, azioni punitive, scritte blasfeme su, monasteri, luoghi di culto. Non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Israele, allarme delle Chiese a Gerusalemme: escalation di violenze contro i cristiani, fanatici ebrei aggrediscono… - poponessi : Israele, allarme delle Chiese a Gerusalemme: escalation di violenze contro i cristiani, fanatici ebrei aggrediscono… - fabio214871602 : Israele, allarme delle Chiese a Gerusalemme: escalation di violenze contro i cristiani, fanatici ebrei aggrediscono… - maxxsorrento : Israele, allarme delle Chiese a Gerusalemme: escalation di violenze contro i cristiani, fanatici ebrei aggrediscono… - ANSA_med : Israele: Gantz contro Netanyahu, 'rischiamo la guerra civile'. Altre grida di allarme da due ex responsabili alla s… -

L'anno scorso, tra le tante lamentele, il Patriarca latino di Gerusalemme aveva commentato con preoccupazione anche la sentenza capestro della Corte Suprema d'che confermava l'acquisizione, ...Per questo lo sguardo è rivolto a chi su questo punto è un modello globale:. "Investire in ... Secondo Ezio Mauro (Repubblica) l'appello dell'ex presidente rappresenta un "democratico, ...In precedenza sirene dierano risuonate nel kibbutz di frontiera Nahal Oz. Due giorni fa a ...aveva poi elevato lo stato di allerta lungo la linea di demarcazione con Gaza. (ANSAmed).

Israele, allarme delle Chiese a Gerusalemme: escalation di violenze contro i cristiani, fanatici ebrei aggredi ilmattino.it

Le sirene di allarme anti-razzo sono suonate vicino alla città meridionale di Sderot, in Israele, nei pressi del confine con la ...Città del Vaticano – Statue di Cristo e della Madonna prese a martellate, blitz violenti, azioni punitive, scritte blasfeme su chiese, monasteri, luoghi di culto cristiani.