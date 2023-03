Isee, cosa succede se ci siamo dimenticati di farlo: assegno unico ridotto e nuove scadenze (Di lunedì 20 marzo 2023) L’attestazione Isee è molto importante per chi vorrebbe ricevere l’agevolazione di qualche bonus, oppure per le famiglie con più bambini, in quanto rivelerebbe di essere beneficiari o meno di cospicue somme concesse tramite assegni familiari Ma non tutta l’intera popolazione ogni anno sottopone la domanda per l’attestazione Isee, questo magari per mancanza di informazione a riguardo o per semplice dimenticanza. Ecco scopriamo dunque cosa succede se ci siamo dimenticati di farne richiesta. Isee – grantennistoscana.itOgni anno non tutta la popolazione sottopone la richiesta di attestazione Isee, anche se le modalità di presentazione della domanda sono davvero semplici. Basterà, infatti, recarsi a un CAF oppure procedere in autonomia sul sito Inps. ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 20 marzo 2023) L’attestazioneè molto importante per chi vorrebbe ricevere l’agevolazione di qualche bonus, oppure per le famiglie con più bambini, in quanto rivelerebbe di essere beneficiari o meno di cospicue somme concesse tramite assegni familiari Ma non tutta l’intera popolazione ogni anno sottopone la domanda per l’attestazione, questo magari per mancanza di informazione a riguardo o per semplice dimenticanza. Ecco scopriamo dunquese cidi farne richiesta.– grantennistoscana.itOgni anno non tutta la popolazione sottopone la richiesta di attestazione, anche se le modalità di presentazione della domanda sono davvero semplici. Basterà, infatti, recarsi a un CAF oppure procedere in autonomia sul sito Inps. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Isee, i documenti per compilarlo e a che cosa serve - FirenzeSociale : L'attuale governo vuole mettere mano alla riforma fiscale, cosa buona e giusta, ma bisogna prima migliorare la dign… - leone52641 : RT @Crudeli45198835: Cosa spetta a chi assiste un disabile? Per le Istituzioni niente neanche il RDC\o 'MIA' perchè l'ISEE cresce esponenzi… - moneypuntoit : Cosa fare se l’azienda dimentica di consegnare la Certificazione unica 2023 (ex Cud)? E quali sono i rischi? Ecco t… - roberto72764315 : RT @Crudeli45198835: Cosa spetta a chi assiste un disabile? Per le Istituzioni niente neanche il RDC\o 'MIA' perchè l'ISEE cresce esponenzi… -