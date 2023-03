IrpiniAmbiente Ciampi M5S | No allo spacchettamento

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023): “Siamo in una provincia affamata di lavoro ed è da irresponsabili rischiare di avventurarsi in un progetto dagli esiti incerti” Questa mattina ad Avellina si è svolta una manifestazione dei lavoratori di. Ha partecipato anche il Consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Vincenzo. Al termine della manifestazione è intervenuto sul tema attraverso una nota inviata in redazione. “Ho partecipato alla manifestazione dei lavoratori diche si è svolta questa mattina ad Avellino. Solidarizzo con gli operai e condivido le ragioni del servizio pubblico. Dico nodella società pubblica”. Ha così esordito l’esponente 5 Stelle in Regione Campania nella sua comunicazione. “Siamo in una ...