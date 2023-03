Irlanda e Italia lavorano insieme per allargare l’Unione (e per l’Ucraina) (Di lunedì 20 marzo 2023) Con l’Irlanda l’Italia ha un’affinità elettiva. A tre giorni da San Patrizio quel legame si sente più forte, è anche turistico. «Circa quattrocentomila Italiani vengono ogni anno a visitare l’isola, è importante continuare a costruire questa relazione», spiega il ministro agli Affari europei e della Difesa, Peter Burke, che è appena stato nel nostro Paese. Roma e Dublino collaborano ai tavoli europei e intendono approfondirli, questi buoni rapporti, politici e bilaterali. Ministro, a Roma ha visto il suo omologo, Raffaele Fitto. Quali sono i principali fronti della cooperazione tra i nostri Paesi? «È stato un incontro intenso, sulle aree in cui stiamo lavorando con i nostri partner europei. Prima di tutto, la riforma del Pact on Migration and Asylum è molto importante perché la gestione dei flussi migratori è una sfida significativa, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Con l’l’ha un’affinità elettiva. A tre giorni da San Patrizio quel legame si sente più forte, è anche turistico. «Circa quattrocentomilani vengono ogni anno a visitare l’isola, è importante continuare a costruire questa relazione», spiega il ministro agli Affari europei e della Difesa, Peter Burke, che è appena stato nel nostro Paese. Roma e Dublino collaborano ai tavoli europei e intendono approfondirli, questi buoni rapporti, politici e bilaterali. Ministro, a Roma ha visto il suo omologo, Raffaele Fitto. Quali sono i principali fronti della cooperazione tra i nostri Paesi? «È stato un incontro intenso, sulle aree in cui stiamo lavorando con i nostri partner europei. Prima di tutto, la riforma del Pact on Migration and Asylum è molto importante perché la gestione dei flussi migratori è una sfida significativa, ...

