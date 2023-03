Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Loredanataberl1 : RT @MinnieMinerva2: @amnestyitalia Questo fine settimana ci sono state manifestazioni ovunque Australia, Canada, UK Svizzera, Austria, Fran… - claudiogardini2 : @g_depiccoli @GiovaQuez Tra i 10 paesi nel mondo più ricchi di risorse naturali Ci sono la Russia, gli Stati Uniti,… - GiovanniCretel5 : @stanzaselvaggia Prova, per esempio, ad entrare con un barcone in Cina, Usa, Iran, Australia, Nuova Zelanda etc. etc. ?? - albe_ : @FilippettiNews @Telegraph @BBCWorld Libertà di espressione, oppure tutti col bavaglio come in Iran? La politica de… - MinnieMinerva2 : @amnestyitalia Questo fine settimana ci sono state manifestazioni ovunque Australia, Canada, UK Svizzera, Austria,… -

- ARABIA SAUDITA Riyadh ha invitato il presidente iraniano Raisi nel regno saudita per una ...- AFGHANISTAN La polizia australiana ha arrestato un ex soldato accusato di aver commesso ......, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, El Salvador, Francia, Germania, Grecia, India,, Irlanda, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, ...La Russia si è assicurata rifornimenti e sostegno da, Corea del Nord, Cina e alcuni dei suoi ... I partner transatlantici dell'Ucraina hanno stretto legami con, Giappone, Corea del Sud, ...

Iran: Australia sanziona 30 persone e aziende per sostegno a Russia e repressione interna La Sicilia

Monday is Nowruz, the Persian new year. The Taliban cancelled the public holiday in Afghanistan, saying it does not carry any significance in Islam. CBC spoke with recent newcomers and with Afghan ...The Coalition has called for Labor to class Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organisation, following the government imposing new sanctions on Iranians involved in the death of a ...