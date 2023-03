Inzaghi: «Sul gol mancano immagini? Ne ho viste 9, col VAR no!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Conferenza per Inzaghi dopo l’ennesima delusione di una stagione che – al di là delle sue autocelebrazioni – non può certo dirsi sufficiente. Dopo Inter-Juventus l’allenatore si è espresso in sala stampa e si è scagliato contro l’arbitraggio. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juventus. Si è visto tanto nervosismo. Sono stati anche bravi i ragazzi nel secondo tempo. Chiaramente a fine primo tempo hanno visto quello che è successo: è inaccettabile. Nervosismo ed espulsioni chiaramente non devono accadere, ma i ragazzi sono riusciti a mantenere la calma e cercare di pareggiare una partita viziata da quello che è successo. Dopo Monza avevo detto che non ne avrei mai parlato, con il VAR è una mancanza di rispetto. Poi quando sento che non ci sono immagini è un’altra ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Conferenza perdopo l’ennesima delusione di una stagione che – al di là delle sue autocelebrazioni – non può certo dirsi sufficiente. Dopo Inter-Juventus l’allenatore si è espresso in sala stampa e si è scagliato contro l’arbitraggio. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Juventus. Si è visto tanto nervosismo. Sono stati anche bravi i ragazzi nel secondo tempo. Chiaramente a fine primo tempo hanno visto quello che è successo: è inaccettabile. Nervosismo ed espulsioni chiaramente non devono accadere, ma i ragazzi sono riusciti a mantenere la calma e cercare di pareggiare una partita viziata da quello che è successo. Dopo Monza avevo detto che non ne avrei mai parlato, con il VAR è una mancanza di rispetto. Poi quando sento che non ci sonoè un’altra ...

