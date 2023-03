Inzaghi sbaglia sia i conti che le parole, Allegri azzecca tutto (Di lunedì 20 marzo 2023) La ciliegina marcia sull'avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve. Inzaghi alla vigilia aveva punzecchiato Allegri che ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) La ciliegina marcia sull'avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve.alla vigilia aveva punzecchiatoche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - sportli26181512 : Inzaghi sbaglia sia i conti che le parole, Allegri azzecca tutto: Inzaghi sbaglia conti e parole, Max azzecca tutto… - missvlahovic : RT @Gazzetta_it: Inzaghi sbaglia sia i conti che le parole, Allegri azzecca tutto. Il commento di Andrea Di Caro #InterJuve #SerieA https:/… - Gazzetta_it : Inzaghi sbaglia sia i conti che le parole, Allegri azzecca tutto. Il commento di Andrea Di Caro #InterJuve #SerieA - Sabbotheboomsl1 : #Inzaghi sicuramente sbaglia comunicazione e gestione ma il poverino non può farci nulla se la squadra non ha un si… -