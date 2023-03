(Di lunedì 20 marzo 2023) La ciliegina marcia sull'avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve.alla vigilia aveva punzecchiatoche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inzaghi sbaglia sia i conti che le parole, Allegri azzecca tutto. Il commento di Andrea Di Caro #InterJuve #SerieA - mitrandirr : Brozovic e Lukaku, le nostre fortune passano da loro. Ma Brozovic è tornato il primo Brozovic, irritante, indispone… - risottoneromh : Tralascio su Brozo perché ormai Inzaghi sbaglia si quando lo mette che non lo mette. Inzaghi deve sbattere le pall… - Bepy1908 : @Gazzetta_it Inzaghi Sbaglia tutto ! QUESTO PSEUDO GIORNALISTA DEVE ANDARE A SPALARE LA MERDA DELLE MUCCHE ALLE F… - TuttoMercatoWeb : Di Caro (Gazzetta) duro: 'Inzaghi sbaglia conti e parole. Distacco umiliante dal Napoli' -

E non perché il vantaggio virtuale della Juve passa da +3 a +6, ma perché nella classifica che leggeseconda adesso è la Lazio con 52. L'Inter è terza. Il distacco interista dal Napoli è ...cambia poco, rischiera la LULA. Allegri fa una mossa a sorpresa, inserisce il ragazzino argentino cheparecchio, ma meschino , ha solo 19 anni e gioca alla Scala del Calcio! Così però ...5 - Un gol segnato su rigore in tre partite e nono ko in campionato. I numeri dicono tutto. ... Nonun`uscita. GATTI 6,5 - Lotta anche dopo l`ammonizione. BREMER 7 - Gran partita davanti ...

Inzaghi sbaglia conti e parole, Allegri azzecca tutto. Sarri coglie l’attimo. Mou, basta catenaccio La Gazzetta dello Sport

"Inzaghi sbaglia conti e parole. Max azzecca tutto". Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro commenta così il derby d'Italia andato in scena ieri sera a San Siro: "La ...Blog Calciomercato.com: La partita di ieri è stata bellissima più per intensità agonistica che per purezza tecnica. Agonismo e testosterone ai massimi livelli.