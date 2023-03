Inzaghi: «Non ho dubbi sul braccio di Rabiot, ho visto con 20 immagini diverse. Vogliamo rispetto» (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus, probabilmente viziato da un mani di Rabiot, ha reso l’atmosfera in campo e fuori incandescente. Dopo il match l’allenatore dell’Inter è apparso furioso di fronte alle tv per le interviste post partita. Ed è tornato ovviamente sull’argomento. Tra l’altro è la seconda volta di seguito che accade: la scorsa settimana toccò alla Sampdoria subire l’arto galeotto di Rabiot, allo Stadium. Queste le dichiarazioni di Inzaghi: «C’è grandissima amarezza: dopo l’episodio di Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Oggi ne è successa un’altra: è un gol inaccettabile, mi dicono che dal Var non c’erano altre immagini. Questa è una mancanza di rispetto e noi lo pretendiamo». E ancora: «Non ho dubbio sul ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus, probabilmente viziato da un mani di, ha reso l’atmosfera in campo e fuori incandescente. Dopo il match l’allenatore dell’Inter è apparso furioso di fronte alle tv per le interviste post partita. Ed è tornato ovviamente sull’argomento. Tra l’altro è la seconda volta di seguito che accade: la scorsa settimana toccò alla Sampdoria subire l’arto galeotto di, allo Stadium. Queste le dichiarazioni di: «C’è grandissima amarezza: dopo l’episodio di Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Oggi ne è successa un’altra: è un gol inaccettabile, mi dicono che dal Var non c’erano altre. Questa è una mancanza die noi lo pretendiamo». E ancora: «Non hoo sul ...

