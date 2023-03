Inzaghi: «Inaccettabile quello che abbiamo subito. Serve rispetto!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Simone Inzaghi si è espresso dopo Inter-Juventus ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha provato a spiegare il KO contro i bianconeri nonché l’episodio scandaloso sul gol decisivo di Kostic SCANDALO ? Inzaghi rammaricato per l’episodio del gol: «C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Inaccettabile prendere un gol così ai tempi del Var, Inaccettabile anche che mi dicono che non ci siano immagine chiare. Vogliamo rispetto! Non c’è assolutamente discussione, è mano. Inaccettabile il gol che abbiamo subito, non lo posso accettare. Mi è difficile anche parlare della partita, perché quello che è successo è stato molto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Simonesi è espresso dopo Inter-Juventus ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha provato a spiegare il KO contro i bianconeri nonché l’episodio scandaloso sul gol decisivo di Kostic SCANDALO ?rammaricato per l’episodio del gol: «C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima.prendere un gol così ai tempi del Var,anche che mi dicono che non ci siano immagine chiare. VogliamoNon c’è assolutamente discussione, è mano.il gol che, non lo posso accettare. Mi è difficile anche parlare della partita, perchéche è successo è stato molto ...

