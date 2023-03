Inzaghi | ' In epoca Var | era gol da annullare'

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il tecnico furioso per il sospetto mani: 'Dicono che non ci sono immagini, io ne vedo tante'. Allegri: 'Gli episodi si ...

Il tecnico furioso per il sospetto mani: 'Dicono che non ci sono immagini, io ne vedo tante'. Allegri: 'Gli episodi si ..."E' inaccettabile prendere un gol del genere inVar: è una mancanza di rispetto". Simoneè nero dopo la sconfitta con la Juventus . Al tecnico nerazzurro non va giù il fatto che sia stato convalidato il gol di Kostic, arrivato dopo un ......il sorteggio alla squadra allenata da Simone. Il Benfica è avversario ostico e difficile, ma non un Everest da scalare come City o Bayern Monaco. C'è il dubbio dell'andata a Lisbona: in...

'E' inaccettabile prendere un gol del genere in epoca Var: è una mancanza di rispetto'. Simone Inzaghi è nero dopo la sconfitta con la Juventus. Al tecnico nerazzurro non va giù il fatto che sia stato ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta anche ai microfoni di Inter TV il match perso oggi in casa per 1-0 contro la Juventus: 'Abbiamo preso chiaramente un gol irregolare che ha indirizzato la ...