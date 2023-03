Inzaghi | «Gol irregolare | episodio gravissimo! Ha indirizzato la gara»

(Di lunedì 20 marzo 2023)deve commentare l’ennesima sconfitta, la terza nelle ultime quattro giornate di Serie A. Dopo lo 0-1 contro la Juventus lo ha fatto su Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneprova a giustificare lo 0-1 di Inter-Juventus: «Abbiamo preso chiaramente un golche hala. È ungravissimo, per me è inaccettabile. Chiaramente non era facile, perché difendevano bassi con tanti uomini, però nonostante quello che è successo nel primo tempo nel secondo a parere mio la squadra ha creato. Potevamo pareggiare una partita, che purtroppo è vissuta su episodi che chiaramente hannoladalla parte della Juventus. Per quello che si è visto in campo probabilmente non rispecchia il risultato. Qualcosina ...

E sono nove. Dopo 27 giornate l'Inter ha perso una media di una partita ogni tre nella Serie A 2022 - 2023 e Simoneancora non riesce a trovare una quadra a questa emorragia che in campionato ostacola la corsa al secondo posto. A proposito, ora dietro al Napoli c'è la Lazio, fresca vincitrice del derby di ......Siro stavolta finisce 1 - 0 per i bianconeri grazie aldi Kostic nel corso della prima frazione di gioco. La squadra di Allegri sale cosi' a 41 punti in classifica, mentre gli uomini di, ...Niente vittoria numero 150 in Serie A per, che solo con Mkhitaryan nel finale riesce a ... dall'altra parte Calhanoglu è velenoso, Dumfries prova a farsi perdonare l'incertezza sul. Davanti ...

“E’ troppo grave quello che è successo, è inaccettabile subire un gol così”. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, mastica amaro dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus per 1-0. Il gol ...Simone Inzaghi – Juvelive.it “C’è amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo. Stasera è successa una cosa gravissima, abbiamo preso un gol inaccettabile. Non ci sono immagini ed è una mancanza ...