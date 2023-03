Inzaghi furioso dopo Inter-Juve: “È successa un’altra cosa gravissima”. Dura replica di Allegri (Di lunedì 20 marzo 2023) Il caso del tocco di mano sul gol della Juventus scatena la polemica dopo la vittoria dei bianconeri a San Siro contro l’Inter. L’episodio decisivo al 23esimo: Rabiot apre per Kostic in ripartenza, e l’esterno lascia partire un diagonale che si infila sul palo lontano, dove Onana non arriva per l’1-0. Lunghissimo check del Var riguardo un possibile doppio tocco di mano dello stesso Rabiot e di Vlahovic all’inizio dell’azione. Il primo viene considerato non dimostrabile al video, mentre il secondo viene considerato non punibile. Simone Inzaghi a fine partita esplode: “C’è grandissima amarezza, stasera è successo un’altra cosa gravissima perché con il Var è inaccettabile prendere un gol così”. Poco dopo arriva la replica di Massimiliano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Il caso del tocco di mano sul gol dellantus scatena la polemicala vittoria dei bianconeri a San Siro contro l’. L’episodio decisivo al 23esimo: Rabiot apre per Kostic in ripartenza, e l’esterno lascia partire un diagonale che si infila sul palo lontano, dove Onana non arriva per l’1-0. Lunghissimo check del Var riguardo un possibile doppio tocco di mano dello stesso Rabiot e di Vlahovic all’inizio dell’azione. Il primo viene considerato non dimostrabile al video, mentre il secondo viene considerato non punibile. Simonea fine partita esplode: “C’è grandissima amarezza, stasera è successoperché con il Var è inaccettabile prendere un gol così”. Pocoarriva ladi Massimiliano ...

