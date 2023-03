Inzaghi furioso con il Var per il braccio di Rabiot: 'Rispettate l'Inter!' (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO - Simone Inzaghi è amareggiato dopo il ko con la Juventus e identifica la sconfitta nell'episodio del gol di Kostic : " Sono molto deluso, la partita è girata attorno a un episodio gravissimo: ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO - Simoneè amareggiato dopo il ko con la Juventus e identifica la sconfitta nell'episodio del gol di Kostic : " Sono molto deluso, la partita è girata attorno a un episodio gravissimo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubinter08 : #Inter-#Juventus: #Inzaghi furioso: #Rabiot? Inaccettabile ai tempi del #Var... #InterJuve - allmilanit : ??Inzaghi furioso: “È inaccettabile!” ????Avete sentito? #Interjuve - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Inter battuto dallo Spezia, club furioso e Inzaghi in crisi: il tecnico si gioca tutto martedì in Champions League htt… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Inter battuto dallo Spezia, club furioso e Inzaghi in crisi: il tecnico si gioca tutto martedì in Champions League htt… - infoitsport : Inter battuto dallo Spezia, club furioso e Inzaghi in crisi -