Investire: ecco quanto guadagno investendo 1.000€ in un buono fruttifero 4×4 (Di lunedì 20 marzo 2023) I buoni fruttiferi postali (bfp) sono tra le forme di risparmio preferite dagli italiani. È praticamente una tradizione da molti decenni, ormai, che nonni e genitori regalino a figli e nipoti dei buoni postali per quando saranno grandi. Naturalmente sono anche un modo, per chi è già bell’e cresciuto, di proteggersi nella misura del possibile contro l’inflazione e in generale contro gli incerti della vita. Molti italiani si ritrovano in portafoglio dei buoni fruttiferi alla maggiore età, perché come si rammentava sopra spesso i bfp sono dei regali di battesimo, praticamente. Proprio perché sono largamente usati, Poste ne hanno messo a disposizione dei propri clienti una vasta gamma: si possono adattare alle più disparate esigenze. Buoni fruttiferi 4×4, il guadagno con mille euro I buoni fruttiferi postali non hanno costi di sottoscrizione e di rimborso, a parte ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 20 marzo 2023) I buoni fruttiferi postali (bfp) sono tra le forme di risparmio preferite dagli italiani. È praticamente una tradizione da molti decenni, ormai, che nonni e genitori regalino a figli e nipoti dei buoni postali per quando saranno grandi. Naturalmente sono anche un modo, per chi è già bell’e cresciuto, di proteggersi nella misura del possibile contro l’inflazione e in generale contro gli incerti della vita. Molti italiani si ritrovano in portafoglio dei buoni fruttiferi alla maggiore età, perché come si rammentava sopra spesso i bfp sono dei regali di battesimo, praticamente. Proprio perché sono largamente usati, Poste ne hanno messo a disposizione dei propri clienti una vasta gamma: si possono adattare alle più disparate esigenze. Buoni fruttiferi 4×4, ilcon mille euro I buoni fruttiferi postali non hanno costi di sottoscrizione e di rimborso, a parte ...

