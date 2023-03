Invalsi, effetto Covid: peggiorano i risultati alle scuole primarie (Di lunedì 20 marzo 2023) L’analisi . Il calo rispetto al pre pandemia: -2,3% in italiano, -4% in matematica. I risultati bergamaschi comunque superiori alla media lombarda e nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 marzo 2023) L’analisi . Il calo rispetto al pre pandemia: -2,3% in italiano, -4% in matematica. Ibergamaschi comunque superiori alla media lombarda e nazionale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Il calo rispetto al pre pandemia: -2,3% in italiano, -4% in matematica. I risultati bergamaschi comunque superiori all… - webecodibergamo : Il calo rispetto al pre pandemia: -2,3% in italiano, -4% in matematica. I risultati bergamaschi comunque superiori… -