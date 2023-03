Intesa raggiunta, Ubs compra Credit Suisse: un salvataggio da oltre 3 miliardi di euro (Di lunedì 20 marzo 2023) - Storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario e che fa nascere una delle maggiori banche d'europa. Si attende ora la risposta delle ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 marzo 2023) - Storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario e che fa nascere una delle maggiori banche d'pa. Si attende ora la risposta delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Serbia-Kosovo, Ue: raggiunta l'intesa sulla normalizzazione dei rapporti #serbia #kosovo #ue #19marzo - DriverMattia198 : RT @GonnelliLuca: Ma questi 100 miliardi dove li avranno trovati? Ubs acquista Credit Suisse: raggiun… - GonnelliLuca : Ma questi 100 miliardi dove li avranno trovati? Ubs acquista Credit Suisse: r… - infoiteconomia : Ubs acquista Credit Suisse: raggiunta l’intesa per mettere in sicurezza il colosso svizzero - Virus1979C : #Ubs acquista Credit Suisse: raggiunta l’intesa per mettere in sicurezza il colosso svizzero. Dalla Banca centrale… -