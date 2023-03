Intesa Meloni-Scholz, 'strategia' europea su migranti e Ucraina (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Trenta minuti di colloquio 'cordiale', in cui sono stati affrontati i temi principali della riunione che si svolgerà a Bruxelles: "La priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati", spiega un comunicato di Palazzo Chigi. Prima della telefonata con il cancelliere tedesco, la premier Meloni ha avuto ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Trenta minuti di colloquio 'cordiale', in cui sono stati affrontati i temi principali della riunione che si svolgerà a Bruxelles: "La priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmentedei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati", spiega un comunicato di Palazzo Chigi. Prima della telefonata con il cancelliere tedesco, la premierha avuto ...

