Internet casa: cresce la diffusione della fibra FTTH e della Ultra FTTH. In calo ADSL e FTTC (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO – Internet casa: in Italia si naviga più veloce, grazie alla sempre maggiore diffusione della fibra FTTH, ormai da anni in crescita costante. Dall’estate scorsa si registra un grosso balzo in avanti anche dell’Ultra FTTH. Mentre retrocedono la fibra misto rame, la FTTC, meno performante, e la vecchia ADSL, che tuttavia ad oggi resta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Internet satellitare SpaceX tocca i 60 Mbps Internet senza fibra: le alternative per l’estate 2021 Internet ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO –: in Italia si naviga più veloce, grazie alla sempre maggiore, ormai da anni in crescita costante. Dall’estate scorsa si registra un grosso balzo in avanti anche dell’. Mentre retrocedono lamisto rame, la, meno performante, e la vecchia, che tuttavia ad oggi resta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:satellitare SpaceX tocca i 60 Mbpssenza: le alternative per l’estate 2021...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonatoEuropa : Parlando momentaneamente di pallone Soulé ora come ora queste partite le può guardare su Dazn comodamente da casa c… - rvthbts : no raga sto bestemmiando internet a casa mia fa cagare - dickasset : RT @blazepoetry: Perché una questione sia vera e funzioni, deve esistere una prova: a stabilirlo sono stati anche coloro da cui abbiamo ere… - dickasset : RT @collectivepuppy: Perché una questione sia vera e funzioni, deve esistere una prova: a stabilirlo sono stati anche coloro da cui abbiamo… - Yena90202633 : RT @AriannadaTodi: Quando lo vedi su internet vs quando ti arriva a casa. -