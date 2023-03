(Di lunedì 20 marzo 2023) Sembra, ma non lo è. E forse è pure meglio. Almeno in questo momento, cruciale, della stagione. In prima pagina dell'Equipe di stamane infatti non c'è il fuoriclasse del Psg, ma quello del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Inter, ricordi #Sanchez? La Francia lo celebra e fischia Messi - ALindisposto : @FBiasin Eppure tu se ricordi bene hai detto che il primo tempo era stata una 'buona Inter'. Forse la partita la st… - Francalidia4 : @PaPaganini @t_pieri Ciao Paolo ?? A questo episodio ricordi #Allegri piangere o rivendicare? Con la Salernitana lo… - Massy1966 : @FBiasin Torino Inter fallo clamoroso su Belotti, ti ricordi solo quello che vuoi pagliaccio - lautar1smo : RT @alexprice_twt: Tutti i risultati positivi dell’Inter di quest’anno sono totalmente casuali Simone Inzaghi è l’allenatore più inutile… -

Sembra Messi, ma non lo è. E forse è pure meglio. Almeno in questo momento, cruciale, della stagione. In prima pagina dell'Equipe di stamane infatti non c'è il fuoriclasse del Psg, ma quello del ...In vista della gara contro la Juventus di questa sera, il centrocampista dell'Hakan Calhanoglu ha parlato ai canali ufficiali del club di Milano. Tra i vari temi affrontati anche idel passato con gli inizi da piccolo e le reti speciali segnate. GOL - "Ci sono ......ho bellissimie grandissimo rispetto per lui. Osservavo i più esperti e mi hanno insegnato tanto'. Faraoni e Stankovic hanno giocato insieme nella stagione 2011 - 12, con la maglia dell'...

Champions League, Inter-Benfica: dolci ricordi nerazzurri nella sfida ... Footballnews24.it

Nonostante l’ingaggio tredici volte superiore. Il "nino maravilla" guadagna 3 milioni netti a Marsiglia, dove ha firmato la scorsa estate dopo aver ottenuto il via libera dall’Inter che lo ha ...L'Inter di Simone Inzaghi perde lo scontro con la Juventus: adesso il tecnico piacentino deve ritrovare la rotta perduta ...