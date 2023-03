Inter | oltre il fallo di mano non c’è nulla

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una partita a tratti noiosa. Sembrava di vedere sempre le stesse dinamiche ad ogni movimento della palla, per tutti i 90 minuti di gioco. L’ha dimostrato ancora una volta il suo più grande limite e difetto quest’anno: contro le squadre chiuse non sa produrre niente. È si vero che la partita è stata indirizzata grazie ad un episodio, il famoso (e abitudinale a quanto pare)didi Rabiot, ma la squadra di per sé non ha creato. Una delle qualità, forse la più marcata, che affibbiata ad Inzaghi al suo arrivo era quella di aver aggiunto più dinamiche al sistema di giocoista. Dopo un anno queste azioni non hanno più la stessa qualità, anzi, sono diventate prevedibili e scontate. Il passaggio per via laterali ha trovato sempre un blocco, e nessuno ha mai provato l’ 1vs1 in 80? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Che spettacolo San Siro per Inter-Juve: oltre 75.000 presenti e coreografia da brividi - GRomano_80 : @Inter la nostra maglia, storia e i tifosi in mano a gente incompetente, nessuna parola per il torto subito, tutto… - VELOSPORT1960 : - infoitsport : Inter furibonda si perde nelle difficoltà e non va oltre Rabiot: due mani – CdS - sportli26181512 : Nono ko, gioco svanito, attacco spuntato, Champions a rischio: Inter, tutto quello che non va: Nono ko, gioco svani… -

Un infinito- Juve dacento minuti per chiamare fuori i secondi. Non solo perché alla vigilia Inzaghi e Allegri reclamavano la piazza d'onore alle spalle del Napoli ormai campione d'Italia in attesa ...... tanto da essersi portato addirittura a 19 punti sulla seconda: lo Scudetto è sempre più vicino,che meritato come non mai." Juventus 0 - 1: decide Kostic, ma si scatenano le polemiche ...... saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e anche quelle- ... richiamato come eccellente esempio di attenzione anche a queste dinamiche relazionali, vanelle ...

Che spettacolo San Siro per Inter-Juve: oltre 75.000 presenti e una coreografia da brividi La Gazzetta dello Sport

Davanti a un pubblico straordinario, oltre 2mila persone, la Farmitalia Saturnia perde per 3-1 la sfida contro l’Aurispa Libellula Lecce di Peppe Bua. Il riscatto, dopo il ko in Coppa Italia, non c’è ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.