(Di lunedì 20 marzo 2023) Onana 6: Coperto parzialmente da Dumfries, si distende sul diagonale di Kostic, ma non ci arriva. Darmian 6: Un po’ molle l’opposizione a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Le pagelle di Inter-Juventus: Barella nervoso, Fagioli con personalità [aggiornamento delle 23:12] - martinocardani : Inter-Juventus le mie pagelle per @JunewsIT ! I migliori? Gatti e Fagioli! Fino alla Fine! . . . . #Juventus… - cmdotcom : Inter, le pagelle di CM: Brozovic-Calhanoglu si pestano i piedi, Lautaro un fantasma - sportli26181512 : Inter, le pagelle di CM: Brozovic-Calhanoglu si pestano i piedi, Lautaro un fantasma: Onana 6: Coperto parzialmente… - FcInterNewsit : RT @F79rc: Pagelle, per chi ha voglia di leggere #InterJuventus -

65- Juventus 0 - 1 Juventus Szczesny 6,5: nessun miracolo ma sempre sicuro in ogni intervento. Gatti 7: è rimasto due mesi fuori dopo il secondo flop col Monza. Poi tra Friburgo edisputa due prestazioni di livello, tutta grinta e fisicità. Bremer 6,5 : accetta il duello con Lukaku senza alcuna paura. E lo vince. Danilo 6,5: non solo sbarra la strada dalla sua parte, ma ...Ledi- Juventus 0 - 1 . Il calendario dell': campionato, coppa Italia e Champions League . Il calendario della Juventus: campionato, coppa Italia ed Europa League .- ...Ledi- Juventus 0 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Vantaggio bianconero nel primo tempo, griffato da un ...

Inter-Juventus 0-1 pagelle: coast to Kostic, Locatelli mostruoso. Calhanoglu al buio, Lautaro un fantasma. Virgilio Sport

Di Redazione Sport la Juventus a San Siro per continuare la scalata alla zona Champions, l’Inter vuole confermare il rendimento casalingo e mantenere il secondo posto Ore 21:33 - 45+2’… Leggi ...Inter-Juventus, voti e pagelle del confronto di Sa Siro: top e flop della gara dei bianconeri, con un Kostic in versione deluxe. Da pochi istanti si è chiusa un’Inter-Juve che, a suo modo, ha regalato ...