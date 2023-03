Inter, la Slovacchia chiama Skriniar risponde si (Di lunedì 20 marzo 2023) Milan Skriniar risponde alla convocazione del ct della Slovacchia Dopo aver saltato il match di ieri contro la Juventus per il solito problema alla schiena, quest’oggi Milan Skriniar ha lasciato Appiano Gentile e l’Inter per rispondere alla convocazione del CT della Slovacchia: il suo impiego resta in dubbio. “Skriniar, risponderà alla chiamata anche perché oggi in Slovacchia verrà premiato il miglior giocatore del 2022 e Skriniar è fra i candidati. Dopodiché il centrale verrà visitato dallo staff medico della sua nazionale, ma è possibile che rimanga in ritiro. Non tanto per disputare la partita di giovedì contro il Lussemburgo, quanto per vedere se potrà recuperare per ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Milanalla convocazione del ct dellaDopo aver saltato il match di ieri contro la Juventus per il solito problema alla schiena, quest’oggi Milanha lasciato Appiano Gentile e l’perre alla convocazione del CT della: il suo impiego resta in dubbio. “rà allata anche perché oggi inverrà premiato il miglior giocatore del 2022 eè fra i candidati. Dopodiché il centrale verrà visitato dallo staff medico della sua nazionale, ma è possibile che rimanga in ritiro. Non tanto per disputare la partita di giovedì contro il Lussemburgo, quanto per vedere se potrà recuperare per ...

