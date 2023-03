Inter, Keita via da Liverpool a fine estate: ecco l’occasione per i nerazzurri (Di lunedì 20 marzo 2023) Il prossimo anno sarà rivoluzione totale per il Liverpool, che con Klopp ha intenzione di cominciare un nuovo ciclo. La stagione di quest’anno si sta rivelando un autentico disastro, ed è per questo motivo che urge un ventata di freschezza nella rosa. Andrà via sicuramente Firmino, che è in scadenza a fine anno ed è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Il prossimo anno sarà rivoluzione totale per il, che con Klopp ha intenzione di cominciare un nuovo ciclo. La stagione di quest’anno si sta rivelando un autentico disastro, ed è per questo motivo che urge un ventata di freschezza nella rosa. Andrà via sicuramente Firmino, che è in scadenza aanno ed è L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ?? #Inter, dirigenza al lavoro per il colpo #Keita ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Liverpool, nessun rinnovo per Naby Keita: su di lui c'è anche l'Inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Liverpool, nessun rinnovo per Naby Keita: su di lui c'è anche l'Inter - apetrazzuolo : MERCATO - Liverpool, nessun rinnovo per Naby Keita: su di lui c'è anche l'Inter - napolimagazine : MERCATO - Liverpool, nessun rinnovo per Naby Keita: su di lui c'è anche l'Inter -