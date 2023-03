Inter-Juventus, Simone Inzaghi: “Successa una cosa gravissima, errore inaccettabile” (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Inter va ko con la Juventus e perde il secondo posto in classifica. La squadra nerazzurra non è riuscita a imporre il suo gioco nel posticipo serale della ventisettesima giornata, venendo così superata dalla Lazio e ritrovandosi così al terzo posto con undici partite ancora da giocare. Simone Inzaghi mastica amaro dopo il ko, più che altro cavalcando le polemiche nate sul gol di Filip Kostic: “C’è grande amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo. Ci eravamo ripromessi di non parlare più di questo dopo Monza, ma stasera è accaduta una cosa gravissima. L’errore è inaccettabile, chiediamo rispetto. Mi hanno detto che non ci sono immagini, invece c’erano venti immagini diverse. Mi è difficile parlare della partita perché quello che è successo è ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) L’va ko con lae perde il secondo posto in classifica. La squadra nerazzurra non è riuscita a imporre il suo gioco nel posticipo serale della ventisettesima giornata, venendo così superata dalla Lazio e ritrovandosi così al terzo posto con undici partite ancora da giocare.mastica amaro dopo il ko, più che altro cavalcando le polemiche nate sul gol di Filip Kostic: “C’è grande amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo. Ci eravamo ripromessi di non parlare più di questo dopo Monza, ma stasera è accaduta una. L’, chiediamo rispetto. Mi hanno detto che non ci sono immagini, invece c’erano venti immagini diverse. Mi è difficile parlare della partita perché quello che è successo è ...

