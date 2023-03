Inter-Juventus: Rocchi promuove Var Mazzoleni ma boccia Chiffi per la partita. E su Inzaghi… (Di lunedì 20 marzo 2023) Gestione dell’episodio tanto discusso promossa, partita dell’arbitro Chiffi bocciata. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha promosso il Var Mazzoleni per la meticolosità (quattro minuti di gioco) e la gestione del gol di Kostic che ha deciso un infuocato Inter-Juventus. L’eventuale fallo di mano di Rabiot non è stato catturato dalle immagini, non c’è una immagine che rileva la certezza e dunque è stata lasciata la decisione dell’arbitro Chiffi. Mentre sono stati giudicati non punibili gli altri due Interventi di braccio di Dusan Vlahovic. La gestione della partita di Chiffi ha invece ha tutt’altro che soddisfatto il designatore. Poco sicuro, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Gestione dell’episodio tanto discusso promossa,dell’arbitrota. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il designatore della Can, Gianluca, ha promosso il Varper la meticolosità (quattro minuti di gioco) e la gestione del gol di Kostic che ha deciso un infuocato. L’eventuale fallo di mano di Rabiot non è stato catturato dalle immagini, non c’è una immagine che rileva la certezza e dunque è stata lasciata la decisione dell’arbitro. Mentre sono stati giudicati non punibili gli altri dueventi di braccio di Dusan Vlahovic. La gestione delladiha invece ha tutt’altro che soddisfatto il designatore. Poco sicuro, ...

