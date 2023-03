Inter-Juventus, pagelle: Lautaro Martinez fantasma 4.5, Dumfries 4 (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Inter perde la sua nona partita in campionato, la Juventus vince anche a San Siro con il risultato di 1-0 (vedi report). Lautaro Martinez è un completo fantasma 4.5, Denzel Dumfries è il solito disastro da 4 secco. ANDRÈ ONANA 5.5 – Responsabilità da dividere sul gol con altri due. Si mette sulla linea di Darmian e Dumfries, non si sposta mai e non capisce il diagonale di Kostic. Nel secondo tempo sul cross di Chiesa salva un gol già fatto di Locatelli a porta vuota. Inter-Juventus, pagelle – DIFESA MATTEO DARMIAN 5 – Gravissima disattenzione sul gol avversario, si stringe e non riesce ad accorciare in tempo su Kostic. In fase offensiva non trova spazi, conclude con la sostituzione una delle sue peggiori ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) L’perde la sua nona partita in campionato, lavince anche a San Siro con il risultato di 1-0 (vedi report).è un completo4.5, Denzelè il solito disastro da 4 secco. ANDRÈ ONANA 5.5 – Responsabilità da dividere sul gol con altri due. Si mette sulla linea di Darmian e, non si sposta mai e non capisce il diagonale di Kostic. Nel secondo tempo sul cross di Chiesa salva un gol già fatto di Locatelli a porta vuota.– DIFESA MATTEO DARMIAN 5 – Gravissima disattenzione sul gol avversario, si stringe e non riesce ad accorciare in tempo su Kostic. In fase offensiva non trova spazi, conclude con la sostituzione una delle sue peggiori ...

