Inter-Juventus, nuova assurdità: vertici arbitrali irritati da Inzaghi! – SM (Di lunedì 20 marzo 2023) All'indomani di Inter-Juventus arriva una nuova follia: i vertici arbitrali non se la prendono con Chiffi e Mazzoleni, ma con… Inzaghi! Lo segnala Sport Mediaset, aggiungendo un altro episodio allucinante dalla partita di ieri. MA COME SI FA? – Il giorno dopo Inter-Juventus la risposta dei vertici dell'AIA, in primis del designatore Gianluca Rocchi, va solo in parte a condannare il disastroso arbitraggio di Daniele Chiffi (vedi moviola). Invece, stando a Sport Mediaset, ad aver dato fastidio sono state le dichiarazioni di Simone Inzaghi nel post partita (vedi articolo), perché ha derubricato il check a una mancanza di rispetto. Questo nonostante i quattro minuti prima di convalidare il gol, dove si sono comunque cercati errori.

