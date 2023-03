Inter-Juventus, mano Rabiot? Immagini non chiare: la moviola – TS (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Inter è uscita sconfitta per 0-1 dal match di San Siro contro la Juventus. A decidere il risultato è stato un gol di Kostic arrivato dopo un possibile fallo di mano di Rabiot. Inoltre, secondo la moviola di Tuttosport, durante la partita ci sono state altre scelte discutibili da parte dell’arbitro Chiffi. LA moviola ? Come ogni anno Inter–Juventus è una partita dove più che parlare di calcio ci si concentra su episodi da moviola. Non stupisce quindi che anche nel match di San Siro di ieri sera ciò sia nuovamente avvenuto. Come riportato da Tuttosport nella sua moviola, il gol decisivo di Kostic nasce da un possibile fallo di mano di Rabiot. Episodio che ha scatenato le polemiche in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) L’è uscita sconfitta per 0-1 dal match di San Siro contro la. A decidere il risultato è stato un gol di Kostic arrivato dopo un possibile fallo didi. Inoltre, secondo ladi Tuttosport, durante la partita ci sono state altre scelte discutibili da parte dell’arbitro Chiffi. LA? Come ogni annoè una partita dove più che parlare di calcio ci si concentra su episodi da. Non stupisce quindi che anche nel match di San Siro di ieri sera ciò sia nuovamente avvenuto. Come riportato da Tuttosport nella sua, il gol decisivo di Kostic nasce da un possibile fallo didi. Episodio che ha scatenato le polemiche in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - tuttosport : Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel… - barzuoli : RT @RobertoSavino10: La Juventus ha avuto SEI punizioni a favore, nel secondo tempo (credo) UNA. L'Inter DICIOTTO. Nemmeno in Fuga per la v… - KillerJoe67 : RT @ZebroniL: NEL SECONDO TEMPO LA JUVENTUS HA AVUTO 1 PUNIZIONE A FAVORE ,#UNA ! Sapete l'Inter quante? 18,#DICIOTTO! COSA CAZZO PIANG… -