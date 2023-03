Inter-Juventus, mani di Rabiot e Vlahovic? Opinionisti divisi e social roventi (Di lunedì 20 marzo 2023) Sia Rabiot che Vlahovic potrebbero aver toccato il pallone con il braccio ma per Chiffi e il Var è tutto regolare. La rabbia di Inzaghi e l'ironia dei tifosi nerazzurri Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Siachepotrebbero aver toccato il pallone con il braccio ma per Chiffi e il Var è tutto regolare. La rabbia di Inzaghi e l'ironia dei tifosi nerazzurri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel… - OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Ice_Honey1897 : @AntonioMileo 2 milioni di spettatori per una partita che ha 14 milioni di tifosi tra Juventus e Inter . Ah già le… - franco_porto : @DonDie_Sospeso @tancredipalmeri Ti ringrazio, molto interessante. Mazzoleni va al Var solo con Inter e Juventus e mai con Milan e Napoli... -