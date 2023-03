Inter-Juventus, Inzaghi: “C’è grandissima amarezz” (Di lunedì 20 marzo 2023) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juventus, match della 27esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 1 a 0 contro la Juventus, e valevole per la 27esima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Qual è stato il sentimento principale nello spogliatoio? Cosa ha detto ai ragazzi?“C’è grandissima amarezza per una sconfitta arrivata così. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Oggi ne è successa un’altra: gol inaccettabile, mi dicono che dal VAR non c’erano altre immagini. Questa è una mancanza di rispetto, vogliamo rispetto”. Nessun dubbio sul braccio di Rabiot?“Manco a ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Simonenel post partita di, match della 27esima giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 1 a 0 contro la, e valevole per la 27esima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Qual è stato il sentimento principale nello spogliatoio? Cosa ha detto ai ragazzi?“C’èa per una sconfitta arrivata così. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Oggi ne è successa un’altra: gol inaccettabile, mi dicono che dal VAR non c’erano altre immagini. Questa è una mancanza di rispetto, vogliamo rispetto”. Nessun dubbio sul braccio di Rabiot?“Manco a ...

