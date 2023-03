Inter-Juventus | il derby degli infortuni | out Chiesa e Dimarco

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 20 marzo 2023), oltre che per gli episodi di campo, farà discutere per gli: durante la gara hanno infatti dato forfaitper i nerazzurri eper i bianconeri. Per i padroni di casa piove sul bagnato: oltre ad aver perso ild’Italia, perdono il loro esterno sinistro di centrocampo. Federicoinfatti ha accusato un fastidio all’inguine subito dopo aver tentato di raggiungere un pallone lungo. Simone Inzaghi lo ha subito sostituito sperando che l’entità del danno non sia troppo grave e che basti la sosta per le nazionali per recuperare il calciatore; nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali che permetteranno allo staff nerazzurro di pianificare il recupero dell’esterno ex Hellas ...