Inter-Juventus, Cesari a Mediaset: "C'è anche un terzo tocco di mano di Vlahovic, palla cambia direzione" (Di lunedì 20 marzo 2023) Proseguono le polemiche in merito a Inter-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A 2022/2023, concentrate sull'arbitraggio di Chiffi e soprattutto sul gol convalidato a Kostic. Nonostante Adrien Rabiot tocchi la palla con il braccio, né il direttore di gara né il Var hanno ravvisato un fallo e la Juventus ha dunque potuto celebrare la rete, poi risultata decisiva per i tre punti. Un'altra Interpretazione in merito all'accaduto l'ha data l'ex arbitro Graziano Cesari, che a Mediaset ha approfondito un particolare sfuggito ai più. "C'è anche un terzo tocco di mano di Vlahovic, la palla cambia direzione" ha spiegato ...

