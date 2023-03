Inter-Juventus, cadono i nerazzurri nel derby: come cambia la classifica! (Di lunedì 20 marzo 2023) Il derby d’Italia si conclude con il successo della Juventus di Massimiliano Allegri, che con la rete di Kostic guadagna i tre punti che la portano a -4 dall’Atalanta e dalla zona competizioni europee. Vittoria di misura per la Vecchia Signora che espugna San Siro, favorendo in classifica il Napoli, salvo variazioni sulla penalizzazione. Classifica aggiornata di Serie A Con la vittoria degli azzurri di Luciano Spalletti contro il Torino, firmata Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombele, il Napoli ha raggiunto quota 71 punti e si trova ora a +19 dalla Lazio seconda in classifica. La squadra di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria nel derby con la Roma, è salita a 52 punti in campionato sorpassando l’Inter sconfitto dalla Juventus. Classifica Serie A La classifica aggiornata di Serie A vede ora ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Ild’Italia si conclude con il successo delladi Massimiliano Allegri, che con la rete di Kostic guadagna i tre punti che la portano a -4 dall’Atalanta e dalla zona competizioni europee. Vittoria di misura per la Vecchia Signora che espugna San Siro, favorendo in classifica il Napoli, salvo variazioni sulla penalizzazione. Classifica aggiornata di Serie A Con la vittoria degli azzurri di Luciano Spalletti contro il Torino, firmata Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombele, il Napoli ha raggiunto quota 71 punti e si trova ora a +19 dalla Lazio seconda in classifica. La squadra di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria nelcon la Roma, è salita a 52 punti in campionato sorpassando l’sconfitto dalla. Classifica Serie A La classifica aggiornata di Serie A vede ora ...

