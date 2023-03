Inter-Juventus, bene Barella e due centrali difensivi: le pagelle ? TS (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Inter con la Juventus ha subito la seconda sconfitta di fila in campionato. I nerazzurri comunque non hanno offerto una prova del tutto insufficiente e a dimostrarlo ci sono le pagelle di Tuttosport che premiano Barella e la difesa. LE pagelle ? Ieri sera per l‘Inter è arrivata la nona sconfitta di questa stagione in Serie A. Contro una buona Juventus i nerazzurri non hanno comunque sfigurato in toto. Secondo Tuttosport infatti ci sono ben tre giocatori al di sopra della sufficienza, ovvero Barella, de Vrij e Acerbi che portano a casa un ottimo 6,5. Tra le altre note positive vi sono anche Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan i quali hanno offerto una prestazione sufficiente. Prova opaca invece per il resto della squadra che non riesce a raggiungere il 6 ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) L’con laha subito la seconda sconfitta di fila in campionato. I nerazzurri comunque non hanno offerto una prova del tutto insufficiente e a dimostrarlo ci sono ledi Tuttosport che premianoe la difesa. LE? Ieri sera per l‘è arrivata la nona sconfitta di questa stagione in Serie A. Contro una buonai nerazzurri non hanno comunque sfigurato in toto. Secondo Tuttosport infatti ci sono ben tre giocatori al di sopra della sufficienza, ovvero, de Vrij e Acerbi che portano a casa un ottimo 6,5. Tra le altre note positive vi sono anche Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan i quali hanno offerto una prestazione sufficiente. Prova opaca invece per il resto della squadra che non riesce a raggiungere il 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - tuttosport : Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel… - Adenuricfla : RT @publasvegas: @FBiasin La Juventus con 4 primavera in casa dell'Inter ha vinto.Tutto il resto è noia... - Cesare25674154 : RT @tuttosport: Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel match c… -