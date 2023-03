Inter-Juventus, arriva l’audio del VAR sul gol? Rocchi ci pensa – SM (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gol di Kostic in Inter-Juventus ha fatto molto discutere per i due tocchi di mano, di Rabiot e Vlahovic, giudicati non punibili dall’arbitro Chiffi e dal VAR Mazzoleni. L’AIA, tramite il designatore Rocchi, pensa di rendere pubblico l’audio. SARÀ LA VOLTA BUONA? – Cinque anni fa Inter-Juventus con Daniele Orsato vide “sparire” l’audio del VAR sulla mancata espulsione di Miralem Pjanic. Stavolta, invece, quello che si sono detti l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni sul gol di Filip Kostic potrebbe essere pubblico. Ci sta pensando il designatore Gianluca Rocchi, che pensa di metterlo a disposizione in occasione del primo incontro con la stampa. Lo ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildi Kostic inha fatto molto discutere per i due tocchi di mano, di Rabiot e Vlahovic, giudicati non punibili dall’arbitro Chiffi e dal VAR Mazzoleni. L’AIA, tramite il designatoredi rendere pubblico. SARÀ LA VOLTA BUONA? – Cinque anni facon Daniele Orsato vide “sparire”del VAR sulla mancata espulsione di Miralem Pjanic. Stavolta, invece, quello che si sono detti l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni suldi Filip Kostic potrebbe essere pubblico. Ci stando il designatore Gianluca, chedi metterlo a disposizione in occasione del primo incontro con la stampa. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel… - OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - stavroscatalin1 : RT @lazebrafelice: #InterJuve 0-1 Juventus solida Inter merda Filip, we love you Stasera si è visto lo spirito Juve #finoallafine su og… - stavroscatalin1 : RT @RobertoSavino10: La Juventus ha avuto SEI punizioni a favore, nel secondo tempo (credo) UNA. L'Inter DICIOTTO. Nemmeno in Fuga per la v… -