Inter-Juventus, Allegri sul gol: “Non fatemi arrabbiare, le decisioni arbitrali vanno accettate” (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juventus si porta a casa una partita importantissima contro l’Inter. Grazie al gol di Filip Kostic, i bianconeri si portano a quota 41 punti in classifica, 56 senza la penalizzazione, che permette loro di fortificare il settimo posto in classifica. Max Allegri è Intervenuto al termine del match ai microfoni di DAZN: “Sono andato prima negli spogliatoi perché mi stavo innervosendo, ho deciso di lasciare la squadra tranquilla e serena per il finale di gara“. Ha fatto molto discutere l’episodio del gol, ma il mister bianconero non vuole sentire scuse: “Non fatemi arrabbiare, le decisioni dell’arbitro vanno accettate, gli episodi vanno in un modo o nell’altro, noi della Juventus siamo dei signori e li ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Lasi porta a casa una partita importantissima contro l’. Grazie al gol di Filip Kostic, i bianconeri si portano a quota 41 punti in classifica, 56 senza la penalizzazione, che permette loro di fortificare il settimo posto in classifica. Maxvenuto al termine del match ai microfoni di DAZN: “Sono andato prima negli spogliatoi perché mi stavo innervosendo, ho deciso di lasciare la squadra tranquilla e serena per il finale di gara“. Ha fatto molto discutere l’episodio del gol, ma il mister bianconero non vuole sentire scuse: “Non, ledell’arbitro, gli episodiin un modo o nell’altro, noi dellasiamo dei signori e li ...

