Inter-Juventus, Allegri: “Abbiamo concesso poco” (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimiliano Allegri nel post partita di Inter-Juventus, match della 27esima giornata della Serie A L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’Inter, e valevole per la 27esima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Vincere qui a Milano è sempre difficile, l’Inter aveva perso solo due volte finora a San Siro. Partita fisica, difficile, abbiam concesso poco, ma Abbiamo sbagliato 3-4 soluzioni facili che in queste gare non devi sbagliare. Bisogna lavorare sulle scelte di passaggio, ma la squadra è rimasta serena e tranquilla, i ragazzi mi hanno regalato una bella sosta”. “Sono andato via prima ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimilianonel post partita di, match della 27esima giornata della Serie A L’allenatore dellaMassimiliano, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’, e valevole per la 27esima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Vincere qui a Milano è sempre difficile, l’aveva perso solo due volte finora a San Siro. Partita fisica, difficile, abbiam, masbagliato 3-4 soluzioni facili che in queste gare non devi sbagliare. Bisogna lavorare sulle scelte di passaggio, ma la squadra è rimasta serena e tranquilla, i ragazzi mi hanno regalato una bella sosta”. “Sono andato via prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - FT_Italiano : ?? Tercer partido seguido sin ganar para el Inter de Simone Inzaghi ? Inter 0-1 Juventus ?? Oporto 0-0 Inter ? Spe… - Zaffo_Inter : @GuarroPas I maiali che sguazzano tutto il giorno nella merda sono più signori di Allegri e della società Juventus -