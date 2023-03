Inter-Juventus 0-1, risentimento muscolare per Dimarco (Di lunedì 20 marzo 2023) Problemi fisici per Federico Dimarco, costretto a uscire al minuto 63 di Inter-Juventus. L’esterno nerazzurro ha accusato un risentimento muscolare agli addominali, che gli ha impedito di proseguire regolarmente la partita. Nei prossimi giorni comunque la situazione verrà valutata dallo staff medico dell’Inter, solo allora si avrà certezza dell’esatta entità del problema che comunque non sembra essere troppo serio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Problemi fisici per Federico, costretto a uscire al minuto 63 di. L’esterno nerazzurro ha accusato unagli addominali, che gli ha impedito di proseguire regolarmente la partita. Nei prossimi giorni comunque la situazione verrà valutata dallo staff medico dell’, solo allora si avrà certezza dell’esatta entità del problema che comunque non sembra essere troppo serio. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - capuanogio : La #Juventus vince con merito a San Siro. Partita che prende la strada di #Allegri sull'episodio del gol di #Kostic… - StefanoFrige : RT @RobertoSavino10: La Juventus ha avuto SEI punizioni a favore, nel secondo tempo (credo) UNA. L'Inter DICIOTTO. Nemmeno in Fuga per la v… - 27Peppe : RT @FallingMatuidi: Lunedì 20 Marzo 2023 - Massimiliano Allegri, approfittando della così detta “Pausa delle Nazionali”, fugge a Honolulu c… -