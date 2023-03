Inter-Juventus (0-1): Inzaghi paga subito l’unica strategia di Allegri (Di lunedì 20 marzo 2023) Inter-Juventus termina con una sconfitta di misura che fa discutere. Lo 0-1 (irregolare) firmato Kostic, assegnato nonostante l’utilizzo del VAR, decide una partita tutt’altro che spettacolare. Inzaghi non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale, finendo presto nella (solita) trappola pensata da Allegri fin da subito. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Juventus in Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. In-Game Analysis: ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)termina con una sconfitta di misura che fa discutere. Lo 0-1 (irregolare) firmato Kostic, assegnato nonostante l’utilizzo del VAR, decide una partita tutt’altro che spettacolare.non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale, finendo presto nella (solita) trappola pensata dafin da. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare lain Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. In-Game Analysis: ...

